مجلس الوزراء: الخدمات الجماهيرية لن تتأثر بعمل الموظفين من المنزل.. فيديو

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc masr" الخميس، إن جميع الخدمات الجماهيرية لن تتأثر من قرار عمل الموظفين من المنازل، مضيفًا: "أي حد هيروح يعمل بطاقة أو يستخرج أوراق رسمية ومش هيلاقي الخدمة، القرار مقتصر على الموظفين اللي ممكن يشتغلوا من البيت بس".

مجلس الوزراء: جداول انقطاع التيار الكهربائي

وعن جداول انقطاع الكهرباء، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن وزارة الكهرباء ستضع جدولا لعدد الساعات التي ستقطع فيها الكهرباء والمواعيد حتى يأخذ المواطن احتياطاته وينتهي من الأعمال التي تحتاج الكهرباء.

وأكد أن كل منطقة في مصر ستعلم موعد انقطاع الكهرباء وموعد عودته، سواء في النهار أو الليل، متابعًا: "يجب أن يمتنع المواطن عن استخدام المصعد في الوقت المعلن لعدم الاحتجاز بالمصعد".

إجراءات حكومية لترشيد الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء، والاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهي لعب المباريات قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية. قال رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، إنه فى يوم 17 يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، تم استهلاك 36 جيجا كهرباء فى يوم واحد، وتم استخدام كل إمكانات الدولة من الغاز والمازوت.

مجلس الوزراء: شهر أغسطس سيكون سيشهد درجات حرارة غير مسبوقة

أضاف أن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل لـ 144 لـ146 مليون متر مكعب فى 10 أيام.

أشار رئيس الوزراء إلى أن شهر أغسطس سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة، موضحًّا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.