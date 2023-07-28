الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المحكمة تنصف الاهلي في قضية مريم مصطفي لاعبة الكرة الطائرة

مريم مصطفى
مريم مصطفى

أكد الإعلامي محمد شبانة إثبات المحكمة والطب الشرعي صحة توقيع مريم مصطفي لاعبة الكرة الطائرة بالزمالك للنادي الاهلي، مشيرًا إلى أنه لم يسبق لأي نادٍ اتهام المارد الاحمر بالتزوير، كما فعلت نجلة هناء حمزة.

اقرأ ايضًا ..

txt

شبانة: الشيبي قام بسب ثنائي الأهلي واتحاد الكرة يعلم

txt

بنزيما يقود الاتحاد للفوز على الترجي في البطولة العربية

المحكمة تنصف الاهلي في قضية مريم مصطفي

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس أن: "المحكمة رفضت دعوى مريم مصطفي، بشأن تزوير العقد مع النادي الأهلي، وأصبحت مطالبة بدفع قيمة الشرط الجزائي وقيمته 3 مليون جنيه".

وأضاف: "الخبر مفرح بالنسبة للنادي الأهلي ليس من أجل الـ3 مليون جنيه، ولكن للتأكيد على نزاهة القلعة الحمراء، الحكم للنادي الأهلي أهم بكثير من الفلوس".

وواصل: "الأزمة الخاصة باتهام الأهلي كان مثير للجدل، وأحدث شرخ كبير في العلاقات وكان وراء قرار شطب هناء حمزة من عضوية النادي الأهلي، والأمور أغلقت بشكل رسمي بعد الحكم القضائي".

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

الجريدة الورقية