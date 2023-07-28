منها المتقدم والمبكر.. أنواع اعتلال الشبكية السكري

بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى انسداد الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي الشبكية ، مما يؤدي إلى قطع إمدادها بالدم. نتيجة لذلك ، تحاول العين نمو أوعية دموية جديدة. لكن هذه الأوعية الدموية الجديدة لا تتطور بشكل صحيح ويمكن أن تتسرب بسهولة.

نوعان من اعتلال الشبكية السكري

اعتلال الشبكية السكري المبكر

في هذا الشكل الأكثر شيوعًا - الذي يُسمى اعتلال الشبكية السكري غير التكاثري (NPDR) - لا تنمو (تتكاثر) الأوعية الدموية الجديدة.

عندما تكون مصابًا باعتلال الشبكية السكري غير التكاثري (NPDR) ، تضعف جدران الأوعية الدموية في شبكية العين. تبرز انتفاخات صغيرة من جدران الأوعية الصغيرة ، وتسرب السوائل والدم أحيانًا إلى شبكية العين. يمكن أن تبدأ الأوعية الشبكية الأكبر في التمدد وتصبح غير منتظمة في القطر أيضًا. يمكن أن يتطور NPDR من معتدل إلى شديد مع انسداد المزيد من الأوعية الدموية.

يؤدي تلف الأوعية الدموية في شبكية العين في بعض الأحيان إلى تراكم السوائل (الوذمة) في الجزء المركزي (البقعة) من الشبكية إذا أدت الوذمة البقعية إلى انخفاض الرؤية ، فإن العلاج مطلوب لمنع فقدان البصر الدائم.

اعتلال الشبكية السكري المتقدم

يمكن أن يتطور اعتلال الشبكية السكري إلى هذا النوع الأكثر شدة ، والمعروف باسم اعتلال الشبكية السكري التكاثري. في هذا النوع ، تنغلق الأوعية الدموية التالفة ، مما يتسبب في نمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية في شبكية العين. هذه الأوعية الدموية الجديدة هشة ويمكن أن تتسرب إلى المادة الشفافة الشبيهة بالهلام التي تملأ مركز العين (الجسم الزجاجي).

في النهاية ، يمكن أن يتسبب النسيج الندبي الناتج عن نمو الأوعية الدموية الجديدة في انفصال الشبكية عن الجزء الخلفي من العين. إذا كانت الأوعية الدموية الجديدة تتداخل مع التدفق الطبيعي للسوائل خارج العين ، فقد يتراكم الضغط في مقلة العين. يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى إتلاف العصب الذي يحمل الصور من عينك إلى عقلك (العصب البصري) ، مما يؤدي إلى الإصابة بالزرق.