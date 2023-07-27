اعتلال الشبكية السكري مرض خطير يصيب العين.. أعراضه

اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري التي تؤثر على العينين، وهو ناتج عن تلف الأوعية الدموية للأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين (شبكية العين).

في البداية ، قد لا يسبب اعتلال الشبكية السكري أي أعراض أو قد يسبب مشاكل خفيفة في الرؤية فقط. لكن يمكن أن يؤدي إلى العمى.

يمكن أن تتطور الحالة لأي شخص مصاب بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2، وكلما طالت فترة إصابتك بداء السكري وقل التحكم في نسبة السكر في الدم لديك ، زادت احتمالية إصابتك بمضاعفات العين

أعراض اعتلال الشبكية السكري

قد لا تظهر عليك أعراض في المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية السكري مع تقدم الحالة ، قد تصاب بما يلي:

بقع أو خيوط داكنة تطفو في رؤيتك (عوامات)

رؤية مشوشة

رؤية متقلبة

مناطق مظلمة أو فارغة في رؤيتك

فقدان البصر

وتُعد الإدارة الدقيقة لمرض السكري أفضل طريقة لمنع فقدان البصر. إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فاستشر طبيب العيون الخاص بك لإجراء فحص سنوي للعين مع التوسيع حتى إذا كانت رؤيتك تبدو جيدة.

ويمكن أن يؤدي الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل (سكري الحمل) أو الإصابة بمرض السكري قبل الحمل إلى زيادة خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري إذا كنت حاملاً ، فقد يوصي طبيب العيون بإجراء فحوصات إضافية للعين طوال فترة الحمل.