محافظ الاسكندرية يؤكد مصر تولد من جديد بالجمهورية الجديدة

" اللواء الشريف " الاسكندرية بوابة مصر السياحية والثقافية

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، إن ما تشهده مصر في الفترة الحالية، هو ميلاد الجمهورية الجديدة، بسواعد شبابها، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخى، لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

وأضاف أن الإسكندرية هي، بوابة مصر السياحية والثقافية، ومركز المال والأعمال والتجارة، فلدينا أقدم موانئ العالم وأهم الموانئ المصرية ميناء الإسكندرية، وفي إحتفال اليوم بالعيد القومي للإسكندرية، نؤكد أننا نسعي بكل جهد إلى استرجاع الرونق التاريخي والثقافي لعروس البحر الأبيض المتوسط وتطوير كافة الأماكن التاريخية والتراثية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى اقامتها المحافظة مساء اليوم الخميس بمكتبة الإسكندرية، بمناسبة العيد القومى الـ71 للمحافظة.

أوضح " الشريف " أنه في سبيل استعادة الإسكندرية لرونقها تم وضعها على رأس أولويات وخريطة إنجازات الدولة المصرية؛ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تدور عجلة العمل فيها يوميًا في كل مكان بالمحافظة فتم الانتهاء من عشرات المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت في تغيير وجه الإسكندرية بالكامل، بالإضافة إلى صياغة مُخطط استراتيجي كامل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى عام 2032.

وقال المحافظ أنه من أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها على أرض الإسكندرية، 15 مشروعًا ضمت مشروع محور المحمودية، مشروع محور التعمير، مشروع مساكن بشاير الخير (1، 2) – (3، 5) بمعدل 30 ألف وحدة، مشروع مساكن مشارف بمعدل 80 ألف وحدة، مشروع تطوير بحيرة مريوط، مشروع تطوير حدائق المنتزة،مشروع تطوير حدائق أنطونيادس، مشروع سوق الجملة ببرج العرب، مشيرا إلى أن هناك عدد من المشروعات الذاتية التي تم الانتهاء منها، وهى مشروع «تطوير ميدان محطة مصر» و«السوق الحضاري»، مشروع نفق وكباري السادات، ومشروعات تطوير العشوائيات، ومشروع ملف النظافة، ومشروع تطوير سوق العامرية، ومشروع باب الأحرار، ومشروع وحدة GIS.

ولفت إلى أنه يجرى العمل على الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات أخرى، وهى مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، ومشروع الهوية البصرية، مشروع تطوير حلقة السمك، مشروع ميدان المساجد، مشروع تطوير شارع النبي دانيال، مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني، مشروعات التغيرات المناخية، مشروعات حماية الشواطئ (9 مشروعات).