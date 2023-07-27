7 أعراض تدل على إصابتك بسرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية هو سرطان يبدأ في خلايا مكافحة العدوى في جهاز المناعة ، والتي تسمى الخلايا الليمفاوية، وتوجد هذه الخلايا في الغدد الليمفاوية والطحال والغدة الصعترية ونخاع العظام وأجزاء أخرى من الجسم، وعندما يكون لديك سرطان الغدد الليمفاوية ، تتغير الخلايا الليمفاوية وتنمو خارج نطاق السيطرة.

تشمل اللمفومة اللاهودجكينية واللاهودجكينية أنواعًا مختلفة من الخلايا الليمفاوية، وينمو كل نوع من الأورام اللمفاوية بمعدل مختلف ويستجيب للعلاج بشكل مختلف.

سرطان الغدد الليمفاوية قابل للعلاج للغاية ، ويمكن أن تختلف التوقعات اعتمادًا على نوع سرطان الغدد الليمفاوية ومرحلتها، يمكن لطبيبك مساعدتك في العثور على العلاج المناسب لنوع ومرحلة المرض.

يختلف سرطان الغدد الليمفاوية عن اللوكيميا يبدأ كل نوع من هذه السرطانات في نوع مختلف من الخلايا، حيث يبدأ سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا الليمفاوية المقاومة للعدوى، والخلايا المكونة للدم داخل نخاع العظام.

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

تشمل علامات التحذير من سرطان الغدد الليمفاوية ما يلي:

تورم الغدد (العقد الليمفاوية) ، غالبًا في الرقبة أو الإبط أو الفخذ غير مؤلم

سعال

ضيق في التنفس

حمى

تعرق ليلي

تعب

فقدان الوزن

مثير للحكة

يمكن أن تكون العديد من هذه الأعراض أيضًا علامات تحذيرية لأمراض أخرى راجع طبيبك لمعرفة ما إذا كنت تعاني من سرطان الغدد الليمفاوية على وجه اليقين.