المحليات تتابع جهود المنيا في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا، فى حملات مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص .

وتطبيق القانون على المخالفين وإسترداد حق الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة .

حيث اكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، إستمرار حملات ازالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 24 حالة تعدِِ على أملاك دولة بدون ترخيص بقريتى، نزلة حسين ، و بنى أحمد الغربية ، كما ازالت الوحدة المحلية لمركز و مدينة بنى مزار شمال المنيا ، 36 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها، 11 حالة تعدِِ فى المهد ، و إيقاف 6 حالات تعدِِ بقرية شلقام .

وإزالة 4 حالات تعدِِ على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية الجرنوس ، و 4 حالات تعدِ بقرية صندفا ، وحالتان تعدِِ بقرية بنى على ، و حالة تعدِِ على أرض أوقاف بعزبة أبو جمعه بمجلس قروى أبوجرج، و8 حالات تعدِِ بحى شرق و جنوب المدينة.

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، تم إزالة 6 حالات تعدِِ فى المهد منها، 5 حالات تعدِِ خارج الحيز العمرانى ، و حالة تعدِِ خارج الحيز العمرانى ، بالإضافة ، إلى إزالة 8 حالات تعدِِ بالبناء فى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، منها حالتان تعدِِ بحى شرق المدينة ، و رصد و إزالة حالتين تعدِِ للبناء المخالف على أرض زراعية بقرية طنبدى ، و 4 حالات تعدِِ بمجلس قروى شم .

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، تم إزالة 5 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية طحا الأعمدة ، و إيقاف حالتى تعدِِ بناء فى المهد بحى شمال المدينة ، و إزالة حالتين بقرية اسطال ، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بقريتى ، نزلة البدرمان ، ودلجا بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة.