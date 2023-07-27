الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لسهرات نهاية الأسبوع| طريقة عمل كرسبي رول بالهوت دوج

رول هوت دوج المقرمش
رول هوت دوج المقرمش

في سهرات نهاية الأسبوع يتجمع أفراد العائلة لقضاء وقت ممتع ومشاهدة التلفاز مما يبحثون على وجبة سريعة للتسالي وقت المشاهدة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل كرسبي رول بالهوت دوج اللذيذ.

 

كرسبي رول هوت دوج

طريقة عمل كرسبي رول بالهوت دوج

المقادير

- الذرة : عبوة

- هوت دوج : عبوة (مصفّى ومقطع)

- جبن موزاريلا : 5 شرائح

- طماطم : 1 حبة (مقطعة)

- الكاتشاب : 5 ملاعق كبيرة

- بهارات : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

- الخبز : حسب الحاجة (صمون)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- البيض : 2 حبة

- دقيق : كوب

- بقسماط : كوب

 

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سناك لذيذ وسريع| اصنعي رول البطاطس المقرمشة بحشوة الجبن

طريقة التحضير

في قدر على النار ضعي الهوت دوج المقطع، والطماطم، والذرة، والجبن، والفلفل الأسود، والكاري، والكاتشاب، والبهارات، والزعتر، ثم قلبي المكونات لعدة دقائق حتى النضج.

احشي الخبز بخليط الهوت دوج ولفيه على شكل رول.

 

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شيبس التفاح بالقرفة المقرمش| سناك صحي للدايت

ضعي الرولات في البيض المخفوق، ثم الدقيق والبقسماط.

حمّي الزيت في مقلاة على النار، واقلي الرولات حتى تصبح مقرمشة وقدميها ساخنة.

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