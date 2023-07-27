الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الدوما الروسي يكشف إمكانية المُفاوضات مع أوكرانيا

ليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي

أعلن "ليونيد سلوتسكي"، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، أن المُفاوضات مع أوكرانيا أصبحت الآن مُستحيلة ، وليس خطأ روسيا، فقد استغلت كييف المُفاوضات في وقت سابق لكسب الوقت.

جاء ذلك في إجابة لسلوتسكي عن سؤال عما إذا كانت المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة الآن: "لا، وليس هذا ذنبا منا".

وأشار السياسي الروسي إلى أنه كان أحد المفاوضين مع كييف الذين عينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2022.

وأضاف: "ولكننا في ذلك الوقت كنا مخطئين، فكرنا بإيجابية في نظرائنا. لقد ماطلوا طويلا لكسب الوقت. ثم انسحبت القوات الروسية من محوري كييف وتشرنيغيف، ثم قال زيلينسكي إن المفاوضات وإطار صيغة "مينسك" أيضا كانت مماطلة لكسب الوقت".

التفاوض مع روسيا:

بعد ذلك، أصدر زيلينسكي مرسوما يمنع أي شخص من التفاوض مع روسيا.

وتابع: "عندما يدركون أنهم يخسرون، سيطالبون بالمفاوضات. وسنوافق عليها نحن، هذا ما سنقرره بأنفسنا".

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن واشنطن و"الناتو" ارتكبا خطأ فادحا بإشعال حربهما على روسيا، التي تحرق وتسحق الأسلحة الغربية على أرض المعركة في أوكرانيا.

وصرح: "كانت الحرب ضد روسيا خطأ فادحا من قبل واشنطن وبروكسل، كما فشل الرهان الغربي على مدى فعالية أسلحة الناتو، فدبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" وغيرها من الأسلحة الغربية تحترق في ساحة المعركة".

ولفت إلى تصريح أمين عام حلف الحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الذي قال إن "الناتو" شرع في تدريب قوات كييف منذ عام 2014.

مواد متعلقة

روسيا تتعهد بالمساعدة في منع اندلاع نزاعات بالقارة الإفريقية

زيمبابوي تتضامن مع روسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

روسيا: دول غربية كانت مُستعمرة لقرون أصبحت مُستعمرات للناتو

لافروف يدعو روسيا لتعزيز حضورها الإعلامي في الدول الأفريقية

روسيا تُطالب بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر

بطريرك موسكو: روسيا لم تتحدث بغطرسة مع شعوب أفريقيا (شاهد)

الجريدة الورقية