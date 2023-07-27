تامر حسين: شيرين تحتاج لإدارة ناجحة ومرت من أزمات ليس بعدها "قومة"

أكد الفنان والشاعر تامر حسين، أن شيرين عبدالوهاب فنانة كبيرة ومهمة، ولديها الآن فرصة عظيمة في العودة مرة أخرى لقمة مجدها الغنائي والفني.

وأوضح "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع يحب الفنانة شيرين، مشددًا على أن من وجهة نظره أنها مرت بمواقف عديدة وأزمات ليس بعدها “قومة” جعلت الجميع يحبها.

وأشار إلى أن شيرين موهبة كبيرة وتجري حفلات مهمة في الوقت الحالي، مشددًا على أن شيرين صوت عظيم وتحتاج لإدارة جيدة فقط من أجل النجاح، ولابد من عودتها إلى مكانتها الكبيرة في الغناء، موضحًا أن حسام حبيب داعم كبير لها في الحفلات الاخيرة.

"يوم تلات"

ولفت في سياق متصل، إلى أن أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب حققت نجاحات كبيرة للغاية، ولم تكن أجزاءها مقصودة للفنان عمرو دياب، إلا أنها جاءت عن طريق الصدفة.

وأضاف: "أغنية يوم تلات متفصلة على عمرو دياب.. مش مقصودة"، مشددًا على أن اختيار الفنان عمرو دياب لهذه الأغنية كان عن طريق الصدفة وحققت نجاح كبير جدًا.

واشار إلى أغنية "زمن المجاملة" لحنها الفنان عزيز الشافعي وأضاف لها جملة جيدة جدًا، كما أنها عرضت على الفنان عمرو دياب وحبها جدًا وغناها وحققت نجاح كبير جدًا.