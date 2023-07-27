مدرب أهلي طرابلس ينفعل ويترك المؤتمر الصحفي

غادر المدرب الليبي طارق جراية المدير الفني لفريق نادي أهلي طرابلس، المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه ضد الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة العربية للاندية 2023.

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مدرب أهلي طرابلس يترك المؤتمر الصحفي منفعلًا

انتهت مباراة الهلال وأهلي طرابلس بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء رفض المدرب الليبي طارق جراية الحديث عن أحداث اللقاء في المؤتمر الصحفي ويؤكد قبل مغادرته غاضبا.

وقال مدرب أهلي طرابلس: "سمحوا للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح اليوم ورفضوا طلبنا، وتابع المدرب الليبي سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر الصحافي".

يستعد نادي أهلي طرابلس للمواجهة المقبلة في البطولة العربية أمام فريق الوداد المغربي يوم الأحد المقبل، بينما يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق السد بنفس اليوم.

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