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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منافسة مثيرة فى افتتاح البطولة العربية للجولف

منتخب الجولف
منتخب الجولف

شهدت البطولة العربية للجولف للرجال رقم 42 المقامة حاليا بالمغرب افتتاحية مثيرة وقوية بالجولة الاولى.
واحتل منتخبنا الوطنى المركز الثانى مسجلا 219 ضربة حيث سجل عيسى ابو العلا ضربتين تحت المعدل بعدما سدد 70 ضربة.
بينما سجل دين نعيم ضربة فوق المعدل مسددا 73 ضربة فيما سدد ادم الشامى 76 ضربة ومحمد ابو العلا 79 ضربة ويتم احتساب افضل ثلاث نتائج لتحديد ترتيب الفريق .
وتصدر المنتخب المغربى المنافسات 211 ضربة وجاء المنتخب القطرى ثالثا 223 ضربة وحامل اللقب المنتخب التونسى رابعا 224 ضربة .
وتشهد منافسات الفردى ايضا صراعا شرسا للغاية حيث يحتل القمة المغربى مهدى فكورى 69 ضربة ويليه لاعبنا عيسى ابو العلا 70 ضربة اى بفارق ضربة وحيدة ويتساوى معه ايضا بنفس عدد الضربات كل من الإماراتيين خالد الجسمى واحمد سكيك والبحرينى خليفة خليفة.
وتقام غدا الجولة الثانية للبطولة والمنتظر ان تشهد مزيدا من المنافسات المثيرة خاصة أصحاب المراكز الاولى.

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