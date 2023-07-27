وزير الرياضة يهنئ منتخب الجودو لفوزه ببطولة أفريقيا للشباب بمدغشقر



صبحي دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة يساعد في تحقيق النجاحات والإنجازات علي كافة الأصعدة العالمية والقارية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي المنتخب المصري للجودو، بعد تربعه وفوزه بلقب بطولة أفريقيا للشباب ب ١٤ ميدالية متنوعة، والمقامة حاليًا في مدغشقر، بمشاركة 17 منتخبًا بإجمالي 138 لاعبا ولاعبة.

أكد وزير الشباب والرياضة، على دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة، والذي يساعد في تحقيق النجاحات والإنجازات علي كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا ان الوزارة تعمل بشكل دائم علي توفير الدعم للمنتخبات والأندية واللاعبين واللاعبات في مختلف الرياضات. كما تعمل تقديم الدعم الفني بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلي أن فوز المنتخب الوطني للجودو وتربعه علي عرش أفريقيا، هو استكمالًا للإنجازات والنجاحات الكبيرة للرياضة المصرية بشكل عام، ورفع اسم مصر عاليًا عالميًا في مجال الرياضة.



وجاءت الميداليات التي حققها المنتخب المصري وحصل بها علي لقب البطولة والمركز الأول في الترتيب العام

ب14 ميدالية (5 ذهب - 6 فضة - 3 برونز): علي درويش ذهب ٨١ ك، عمر الرملي ذهب ٩٠ ك، عمار ابو هاشم ذهب ٧٣ ك، فاطمه غانم ذهب ٦٣ ك، ايه ايهاب ذهب ٧٨ ك، يسري سامي فضه ٦٠ ك، ذياد الدالي فضه ٨١ ك.

بالإضافة إلي كريم صبحي فضه +١٠٠ ك، فرح اشرف فضه +٧٨ ك، ندي فايز فضه ٥٢ ك، فريده مجدي فضه ٧٠ ك، هادي حسين برونز ١٠٠ ك، عمر رفاعي برونز +١٠٠ ك، تسنيم رشدي برونز ٥٧ ك.