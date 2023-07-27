الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو مساء اليوم

ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى محور26 يوليو، مساء اليوم الخميس للقادم من أكتوبر وزايد متجهًا لميدان لبنان.

كما تباطأت حركة السيارات أيضا بمطلع كوبرى الجيزة للقادم من فيصل متجهًا للميدان.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وفى سياق اخر

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى :

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين .

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى .

لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .

لواء / محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن .

لواء / أحمد جمال على جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .

لواء / محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .

لواء / شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

لواء / هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة .

لواء مهندس /أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

لواء / محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا.

لواء / محمود عبد التواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة .

لواء / خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية .

لواء دكتور / محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث .

لواء دكتور / محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .