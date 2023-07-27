الفيضانات تُغرق رومانيا مع بدايات عصر الغليان العالمي.. فيديو

بينما يعاني سكان العالم من موجة حارة غير مسبوقة نتج عنها حرائق غابات، يضرب رومانيا فيضانات عارمة أدت إلى إعلان الطواريء وبذل عناصر الدفاع المدني جهودًا مضنية لساعات لانتشال الآليات من الوحل، وإنقاذ المواطنين من الغرق.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة الأرصاد الجوية الأوروبية في كوبرنيكوس أن لديهما بيانات كافية لإعلان شهر يوليو 2023'الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

حدث هذا بعد ثلاثة أسابيع من درجات الحرارة الخانقة المسجلة عبر المحيطات وثلاث قارات، مما أدى إلى حرائق مدمرة، خاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط وكندا.

وقال بيتيري تاراس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة هذا الشهر تجاوزت الرقم القياسي المسجل في يوليو 2019.

وحذر تاراس من أن العمل المناخي هو 'ضرورة وليس ترفا وأن ما حدث هو فقط مؤشر على ما قد يحدث في المستقبل'.

عصر الغليان العالمي

في أول تعليق له على التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "عصر الاحتباس الحراري قد انتهى وبدأ عصر الغليان العالمي"، وقال إن هذا أمر مخيف، وهذه مجرد البداية".

وقال غوتيريش" هذه كارثة على الكوكب بأسره "، مضيفا أنه “ إذا لم يكن هناك عصر جليدي صغير في الأيام القليلة المقبلة، فإن يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في كل منطقة”.

ووصف غوتيريش درجات الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الشمالي بأنها “صيف شديد”، وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الآثار الشديدة لتغير المناخ تتماشى مع "التنبؤات والتحذيرات المتكررة" للعلماء، مضيفا أن “المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير”.

وأشار غوتيريش مرة أخرى إلى قطاع الوقود الأحفوري ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة العواقب المأساوية، منوهًا إلى أن الهواء لا يستطيع التنفس،وأن الحرارة لا تطاق.

وقال إن مستوى أرباح الوقود الأحفوري وانهيار المناخ غير مقبول، ودعا القادة إلى أخذ زمام المبادرة، وقال: "لم يعد هناك تردد، لا توجد أعذار بعد الآن، لا مزيد من الانتظار للآخرين لاتخاذ الخطوة الأولى".

كما دعا غوتيريش الدول المتقدمة إلى الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 والدول النامية في وقت مبكر من عام 2050، قبل قمة الهدف المناخي التي ستعقد في سبتمبر المقبل.

تهديد وجودي

ويعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن 'الدمار الذي بدأته البشرية يجب أن يسبب العمل وليس اليأس'، وحذر من تحويل عام الحرارة الحارقة إلى عام الطموح المحترق لمنع أسوأ نتيجة ممكنة للبشرية وهو التهديد الوجودي.

ووصف الرئيس الأمريكي بايدن ارتفاع درجة الحرارة بسبب تغير المناخ بأنه تهديد وجودي.

وقال بايدن في البيت الأبيض، "لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن ينكر آثار تغير المناخ بعد الآن"، معلنا عن تدابير لزيادة التمويل لخدمات الأرصاد الجوية وضمان سلامة العمال في الهواء الطلق.