بوتين: العلاقات الروسية الإفريقية تستند على روابط صداقة قوية

تتفق موسكو والدول الأفريقية على إقامة نظام عالمي عادل ومُتعدد الأقطاب، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مساء اليوم الخميس.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم "، مساء الخميس، قال بوتين خلال حفل استقبال على شرف ضيوف قمة "روسيا-إفريقيا": "تقف الآن روسيا والدول الإفريقية معا من أجل تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأضاف: "نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تستند العلاقات الروسية الإفريقية على روابط صداقة قوية ومساعدة متبادلة".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التضخم في روسيا أصبح معتدلا، معتبرا أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات.

وأعرب بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية عقد عبر تقنية الفيديو، عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيستمر في النمو السريع في المستقبل القريب.

التضخم:

وأكد الرئيس الروسي أن التضخم في روسيا الآن معتدل، ولكن هناك مخاطر من تسارعه "بما فيها تخلف المعروض من المنتجين الروس عن الطلب".

وشدد على أهمية تحقيق توازن بين العرض والطلب، مؤكدا أن الدور القيادي في هذا الشأن مسند إلى الحكومة، التي يجب أن تساهم في تحقيق أقصى قدر من التوسع في إنتاج السلع والخدمات و"إزالة ما يسمى بالاختناقات في اللوجستيات والطاقة وما إلى ذلك".

الاقتصاد الروسي:

وأشار بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي سيستمر في النمو بوتيرة سريعة في المستقبل القريب.

واعتبر الرئيس الروسي أنالإقراض المصرفي من المؤشرات الإيجابية للنشاط التجاري، حيث تجاوزت الزيادة السنوية في قروض الشركات بالروبل 21٪ والقروض للأفراد 16.7 ٪ منذ بداية يوليو.

وأردف: "تشير هذه المعدلات من الإقراض إلى تزايد احتياجات الشركات في المواد الخام والمواد والمعدات، بالإضافة إلى ذلك، يتزايد طلب المواطنين على المنتجات النهائية، مما يعني أنه ينبغي الحفاظ على معدلات نمو عالية للاقتصاد وعائدات ميزانية الدولة في الأرباع القادمة".

ونوه إلى أن الشركات والمؤسسات الروسية تعمل بثقة وثبات و"تتغلب بنجاح على الصعوبات التي تواجهها".

وأكمل: "كان من الممكن تحقيق تقدم كبير في أهم مجالات التنمية، وليس فقط ضمان استقرار القطاع الحقيقي والتمويل والخدمات".