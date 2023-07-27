عاجل
الفريق أسامة ربيع يكشف حقيقة ديون قناة السويس.. فيديو منى فاروق تكشف حقيقة وجود علاقة عاطفية مع تامر حسني.. فيديو
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: العلاقات الروسية الإفريقية تستند على روابط صداقة قوية

بوتين
بوتين

تتفق موسكو والدول الأفريقية على إقامة نظام عالمي عادل ومُتعدد الأقطاب، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مساء اليوم الخميس.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم "، مساء الخميس، قال بوتين خلال حفل استقبال على شرف ضيوف قمة "روسيا-إفريقيا": "تقف الآن روسيا والدول الإفريقية معا من أجل تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأضاف: "نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تستند العلاقات الروسية الإفريقية على روابط صداقة قوية ومساعدة متبادلة".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التضخم في روسيا أصبح معتدلا، معتبرا أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات.

وأعرب بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية عقد عبر تقنية الفيديو، عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيستمر في النمو السريع في المستقبل القريب.

التضخم:

وأكد الرئيس الروسي أن التضخم في روسيا الآن معتدل، ولكن هناك مخاطر من تسارعه "بما فيها تخلف المعروض من المنتجين الروس عن الطلب".

وشدد على أهمية تحقيق توازن بين العرض والطلب، مؤكدا أن الدور القيادي في هذا الشأن مسند إلى الحكومة، التي يجب أن تساهم في تحقيق أقصى قدر من التوسع في إنتاج السلع والخدمات و"إزالة ما يسمى بالاختناقات في اللوجستيات والطاقة وما إلى ذلك".

الاقتصاد الروسي:

وأشار بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي سيستمر في النمو بوتيرة سريعة في المستقبل القريب.

واعتبر الرئيس الروسي أنالإقراض المصرفي من المؤشرات الإيجابية للنشاط التجاري، حيث تجاوزت الزيادة السنوية في قروض الشركات بالروبل 21٪ والقروض للأفراد 16.7 ٪ منذ بداية يوليو.

وأردف: "تشير هذه المعدلات من الإقراض إلى تزايد احتياجات الشركات في المواد الخام والمواد والمعدات، بالإضافة إلى ذلك، يتزايد طلب المواطنين على المنتجات النهائية، مما يعني أنه ينبغي الحفاظ على معدلات نمو عالية للاقتصاد وعائدات ميزانية الدولة في الأرباع القادمة".

ونوه إلى أن الشركات والمؤسسات الروسية تعمل بثقة وثبات و"تتغلب بنجاح على الصعوبات التي تواجهها".

وأكمل: "كان من الممكن تحقيق تقدم كبير في أهم مجالات التنمية، وليس فقط ضمان استقرار القطاع الحقيقي والتمويل والخدمات".

مواد متعلقة

بوتين: الاتحاد الإفريقي شريك أساسي لروسيا (شاهد)

السيسي يفاجئ بوتين بكلمة باللغة الروسية (فيديو)

بوتين: "إنتاج المنطقة الصناعية بقناة السويس يبدأ قبل نهاية 2023" (فيديو)

بوتين: "روسيا تدعم 30 مشروعًا في مجال الطاقة بــ 16 دولة إفريقية" (فيديو)

بوتين: "نعمل على إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس"

بوتين: "شركاتنا تُطور حقول الغاز في مصر والجزائر وعدد من دول إفريقيا" (فيديو)

بوتين يتعهد بتقديم 50 ألف طن حبوب بنقل مجانٍ لدول إفريقيا| فيديو

بوتين: ارتفاع صادرات روسيا الزراعية لإفريقيا لـ60% خلال 2023 رغم العراقيل
الجريدة الورقية