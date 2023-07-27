تشكيل الترجي التونسي ضد الاتحاد السعودي في البطولة العربية

أعلن معين الشعباني مدرب الترجي التونسي التشكيل الأساسي الذي سيبدأ مباراة اتحاد جدة السعودي في البطولة العربية للأندية.

ويستقبل ملعب مدينة الملك فهد الرياضية مباراة الاتحاد والترجي في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان 2023".

تشكيل الترجي ضد الاتحاد

حراسة المرمى: أمان الله ميميش.

خط الدفاع: محمد علي بن حمودة، تواجالي، ياسين مرياح، رائد بوشنيبة.

خط الوسط: حسام تقا، غيث الوهابي، يوسف أومارو.

خط الهجوم: أسامة بوقرة، محمد على بن حمودة، أنايو ايوالا.

تشكيل الاتحاد ضد الترجي

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

في خط الدفاع: أحمد بامسعود وعمر هوساوي وأحمد شراحيلي ومدالله العليان.

في خط الوسط: طارق حامد وإيجور كورنادو.

في الوسط الهجومي: جوتا ورومارينهو

في خط الهجوم: عبدالرازق حمدالله وكريم بنزيما.

يذكر أن الترجي التونسي الأكثر تتويجا بالبطولة العربية على مدار التاريخ، بواقع 3 مرات بالتساوي مع نادي الرشيد العراقي بينما فاز نادي الاتحاد السعودي بكأس العرب مرة واحدة في عام 2005

ويتنافس الترجي والاتحاد في النسحة الحالية بالمجموعة الأولى، بجانب الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي