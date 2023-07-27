حبس عاطل لسرقة قطع غيار سيارات من عقار بالظاهر  

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة قطع غيار سيارات من داخل عقار بمنطقة الظاهر.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بقسم شرطة الظاهر ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.



وتمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته4 كوبلن، 3 مقص، كوريك، خاصين بالسيارات، أجنة - شاكوش.

وبسؤاله اعترف أمام رجال المباحث مدير المباحث بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، كما أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن واعترف بارتكاب واقعتى سرقة، مبلغ مالي، شاشة) بذات الأسلوب.



تم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.