شاب ينهى حياة صديقه ويصيب والده بطعنات نافذة بالإسماعيلية  

أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقه، وأصاب والده بعدة طعنات نافذة بسلاح حاد في مشاجرة وقعت بينهم، قبل قليل بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز الضواحي بمحافظة الإسماعيلية.



تلقى مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز الضواحي، يفيد ورود بلاغ بوقوع قضية قتل في أبو شحاتة بأبو عطوة، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة والده، وأن المتهم نجله، بسبب وقوع مشاجرة بينهم.



على الفور، توجهت القيادات الأمنية الي مكان وقوع الحادث، وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الجثة والمصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



بينما نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



فيما نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.