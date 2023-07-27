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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

حكم من شرع في صيام يوم عاشوراء ثم أفطر؟

عاشوراء
عاشوراء

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن عاشوراء، هو اليوم العاشر من المحرم، وصيامه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر رسول الله ﷺ بصوم عاشـوراء: يوم العاشـر" رواه البخاري.

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علي جمعة: من وظائف يوم عاشوراء الصيام لِمَنْ يستطيع

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ما حكم من أفطر يوم عاشوراء

أضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، أنه ورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبيﷺ عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفـر السنـة التي قـبلـه) رواه مسلم، كـمـا يـسـتحـب صـيـام يـوم تـاسـوعـاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ اليومَ التاسعَ". 

صوم عاشوراء مستحب يثاب فاعله

وتابعت اللجنة: ولما كان صوم عاشوراء مستحب يثاب فاعله ولايعاقب تاركه فمن شرع في صيام عـاشوراء ثم أفطـر عامـدًا فلا شئ عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي ﷺ الصائم المتطوع أمير نفسـه. 

وبين أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن من تلبس بصوم النفل لايجوز لـه الفطـر لقولـه تعالـي " ولا تبطلوا أعمالكم " فـإن أفطـر وجب عليه القضاء، أما من أفطر ناسيًا في صوم عاشـوراء أو غيره فصومه صحيح لم يبطل لقولـه ﷺ" مـن أكل أو شـرب ناسيًا فـليتـم صومه فـإنما أطعمه الله وسقاه.

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