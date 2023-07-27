الشرطة السويدية تُجيز حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

أجازت "شرطة ستوكهولم" مظاهرة يوم الجمعة يتم خلالها حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية، حسبما أفادت أفادت قناة "SVT" التلفزيونية.

وذكر المنظم في طلبه أنه يعتزم "إحراق التوراة بولاعة"، ووصف هذا الإجراء بأنه "مطالبة بحقوق الأطفال في السويد التي يتم انتهاكها بشكل منهجي"، وسيشارك فيها أربعة أشخاص.

حرق الكتب المقدسة:

وتدرس شرطة ستوكهولم الآن عدة طلبات للاحتجاج، تضمنت نية بحرق الكتب المقدسة، بينها حرق القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما عبر عن نيته بتنظيم مظاهرة وإحراق الإنجيل في جزيرة ريدارهولمن في ستوكهولم.

كما تقدمت سيدة في الثلاثينيات من عمرها بطلب لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية، تخطط خلالها لإحراق نصوص دينية والعلم الإيراني.

من ناحية أخرى، أعلنت السويد يوم الجمعة نقل موظفي سفارتها ونشاطها القنصلي في العراق إلى ستوكهولم مؤقتا لأسباب أمنية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية إن "الأمن يمثل أولوية. نُقلت عمليات السفارة وموظفوها مؤقتا إلى ستوكهولم لأسباب أمنية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم، فيما أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عن تعليق ترخيص عمل شركة "أريكسون" السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية "بعد سماح دولتها بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي".