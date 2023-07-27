منتخب مصر لسلاح السيف ينهي مشاركته ببطولة العالم في المركز 13

أنهى منتخب مصر لسلاح السيف مشاركته في بطولة العالم باحتلاله المركز ال13 ، وذلك في المنافسات التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

واحتل الفريق المركز ال13 بعد فوزه على منتخبي تركيا وإسبانيا بنتيجة 45-30 و45-40 ، وكان الفريق قد خسر في وقت سابق أمام منتخب الصين بنتيجة 45-39 بثمن نهائي منافسات الفرق لينافس على المراكز الترتيبية من التاسع وحتى السادس عشر .

وكان منتخب مصر تأهل لثمن نهائي البطولة بعد الفوز في دور ال32 على منتخب بريطانيا بنتيجة 45-32 .

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز.

ويقود المنتخب فنيًا الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.

وكان زياد السيسي لاعب منتخب سلاح السيف قد حقق برونزية تاريخية لمصر في منافسات الفردي بعد أن خسر في مباراة نصف النهائي من بطل جورجيا ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

وتعد ميدالية السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح.

ويترأس بعثة مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.