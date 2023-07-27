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اقرأ غدًا بالوفد.. الحكومة تواجه أزمة الكهرباء بالعمل من المنزل خبيرة طاقة: الكهرباء ستعود طبيعية وبدون انقطاع بمجرد انتهاء الموجة الحارة
الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإدريسي: قرارات رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء "مسكنات"

الدكتور على الإدريسي
الدكتور على الإدريسي

في محاولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات، ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل "أون لاين" لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء، ويتم تطبيقه بداية من يوم الأحد 6 أغسطس وعلى مدار الشهر.

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ووصف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، القرارات التي اتخذها رئيس الوزارء، بـ"المسكنات"، لافتا إلى أنها لن تساعد في ترشيد استخدام الكهرباء أو الحد من انقطاعها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مشكلة انقطاع الكهرباء ستستمر على الرغم من القرارات الصادرة، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء للعمل يوم الأحد من المنزل في شهر أغسطس، سيتعامل معه الموظف وكأنه إجازة، مثلما حدث في فترة كورونا.

وتوقع الدكتور على الإدريسي، أن أزمة الانقطاع الكهربائي ستستمر في السيطرة على المصريين جميعا.

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