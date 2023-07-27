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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تُهم جديدة بانتظار ترامب.. وسائل إعلام أمريكية تكشف التفاصيل

ترامب
ترامب

أبلغ المدعين العامين، طاقم مُحاماة الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، بأن تهمًا جديدة يُمكن أن تُوجه لموكلهم، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، مساء اليوم الخميس.

يأتي  هذا فيما تجمع العديد من الصحفيين خارج مبنى محكمة واشنطن، حيث من المفترض أن تقرر هيئة محلفين كبرى مسألة توجيه اتهامات رسمية ضد ترامب، تتعلق باقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ونقلت NBC عن عدة مصادر لم تسمها قولهم: "التقى محاميا ترامب تود بلانش وجون لاورو بالمدعين العامين في مكتب المستشار الخاص جاك سميث، حيث تم إبلاغهما بأن يتوقعا توجيه اتهامات جديدة لموكلهما دونالد ترامب".

التحقيقات الفيدرالية بشأن ترامب:

ويتولى المستشار جاك سميث الإشراف على جميع التحقيقات الفيدرالية بشأن ترامب.

وكان مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي يحقق في أحداث 6 يناير خلال فترة الأغلبية الديمقراطية، ونتيجة للتحقيقات قدم الكونغرس توصياته لوزارة العدل بتوجيه عدد من التهم ضد ترامب، من بينها التحريض على الفتنة. في حين أن ترامب يصر على براءته.

في 6 يناير 2021 ، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وتسببت أعمال الشغب حينها بمقتل متظاهر وشرطي، بالإضافة لوفاة ثلاثة آخرين لأسباب لا علاقة لها بالعنف.

وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، صادق أعضاء الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت لاحق، ألقت الأجهزة الأمنية الأمريكية القبض على مئات الأشخاص لمشاركتهم في الاقتحام.

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