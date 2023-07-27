الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات جذرية فورية بشأن التغير المناخي

دعت "الأمم المتحدة"، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية بشأن التغير المناخي، مُؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في يوليو تُؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي"، حسبما أفاد أمين عام المنظمة، "أنطونيو جوتيريش".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الخميس، قال جوتيريش في نيويورك "إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية "مرعبة"، مضيفا "التغير الحراري هنا مرعب وهذه مجرد البداية.. انتهى عصر الاحتباس الحراري.. وحل عصر الغليان العالمي".

وتابع "بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة"، مشيرا الى أنه باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة فإن يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات".

الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي:

ووصف جوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها "صيف قاس".

ورأى أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع التوقعات والتحذيرات المتكررة من قبل العلماء، مضيفا أن "المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير".

كما دعا جوتيريش مرة أخرى لاتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة العواقب "المأسوية"، مشيرا مرة أخرى إلى قطاع الوقود الأحفوري.

وذكر أن "الهواء غير قابل للتنفس والحرارة لا تطاق ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول.

وحث القادة على اخذ زمام الأمور، مردفا "لا مزيد من التردد.. لا مزيد من الأعذار.. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا".

كما دعا جوتيريش قبيل قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في سبتمبر المقبل، الدول المتقدمة إلى الالتزام بتحقيق حيادية الكربون في أقرب وقت من عام 2040 وللاقتصادات الناشئة في أقرب وقت من عام 2050.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن "الدمار" الذي بدأته الإنسانية "يجب ألا يبعث على اليأس بل العمل"، محذرا من أنه من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية "تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام من الطموح الملتهب".