وفاة سينيد أوكونور.. عاشت تبحث عن معنى لحياتها فأشهرت إسلامها

أثار خبر وفاة أسطورة الغناء الأيرلندية سينيد أوكونور، صدمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعلنت إسلامها عام 2018.

توفيت سينيد أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 56 عامًا، بعد معاناة مع الأمراض والانهيار النفسي، بعد رحيل أحب أبنائها وهو في عمر 17 عامًا، وعاشت بعده فترة عصيبة لم تستطع المرور منها، حتى أنها حاولت إنهاء حياتها أكثر من مرة.

عاشت حياة صاخبة مليئة بالصخب والشهرة في التسعينات، إلا أن رحلتها قادتها للبحث عن معنى الحياة، وبعد فترات من التأمل اعتنقت الإسلام عام ٢٠١٨ وتغيير اسمها إلى شهداء صداقت.

ولدت في أيرلندا عام 1966، وعاشت طفولة صعبة، بعد انفصال والديها وهي في سن صغيرة، وأرسلتها والدتها لأحد المدارس التهذيبية، بسبب انحراف سلوكها، والسرقة أكثر من مرة.

قررت سينيد الاتجاه إلى الفن بالغناء والعزف في الشوارع والحانات، ثم اكتشفها أحد الموسيقيين، دخلت عالم الغناء بشكل احترافي، ووصلت لقمة المجد والشهرة، بسبب موهبتها وصوتها القوي.

حققت سينيد شهرة ونجاح، إلا أنها كانت تعاني من بعض المشكلات النفسية، فاعتقد جمهورها أنها غريبة الأطوار، خصوصًا بعد تصريحها في أحد اللقاءات بمثليتها.

تزوجت 4 مرات وخيبت زيجاتها آمالها، وفي زيجتها الأخيرة حرمها زوجها من حضانة ابنها، فأصبحت تلاحقه قضائيًّا من أجل استعادة ابنها.

في أحد الأيام ظهرت في بث مباشر على صفحتها، وهي تبكي بشدة، وتعاني من حالة نفسية سيئة، إلا أنها أعلنت بعدها إسلامها عام 2018 وقالت إنها وجدت ضالتها، واعتنقت الدين الإسلامي وارتدت الحجاب، وغيرت سينيد أوكونور اسمها ليصبح "شهداء صدقات".

منذ حوالي عام ونصف، عانت سينيد كثيرًا بعد وفاة ابنها شين الذي أحبته كثيرًا، والذي عثرت الشرطة في أيرلندا على جثمانه بعد اختفائه أيام عدة، كانت تبحث عنها خلالها بشكل مستمر، وقالت عنه بعد وفاته: "ابني الجميل نيفيم نيستا علي شين أوكونور، نور حياتي، قرر إنهاء صراعه الدنيوي وهو الآن مع الله".