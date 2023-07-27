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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان الإيطالي يضم النيجيري تشوكويزي

المهاجم النيجيري
المهاجم النيجيري صمويل تشوكويزي

تعاقد نادي ميلان الإيطالي مع المهاجم النيجيري صمويل تشوكويزي لمدة خمس سنوات قادما من فياريال الإسباني.

و أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع المهاجم النيجيري صمويل تشوكويزي ،وقال ميلان في بيان إن تشوكويزي "24 عاما" وقع على عقد يمتد حتى 2028 وسيرتدي القميص رقم 21.

وانضم تشوكويزي إلى ناشئي فياريال في 2017 وصعد للفريق الأول بعد عام واحد، وخاض 207 مباريات سجل خلالها 37 هدفا، وتوج معه بالدوري الأوروبي.

كما لعب 28 مباراة دولية مع نيجيريا وسجل أربعة أهداف.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي وبلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

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