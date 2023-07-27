الزمالك يُنهي مرانه الرئيسي على ملعب عكاظ استعدادًا للبطولة العربية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأخير مساء اليوم الخميس على ملعب عكاظ استعدادا لخوض مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.





وبدأت فعاليات المران بجلسة سريعة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين حرص خلالها على تحفيزهم، وشرح لهم بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها فى المران. وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية لمدة 10 دقائق تقريبا تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، و بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف أوسوريو وأحمد مجدي المدرب المساعد، والثانية تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام وحرص المدير الفني على متابعة التدريبات الخاصة بالمجموعة الثانية من وقت للأخر لمتابعة تنفيذ اللاعبين للتعليمات المطلوبة.

وتضم قائمة الزمالك في منافسات البطولة العربية كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.



ويستهل الفريق الأول للأبيض منافساته بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.