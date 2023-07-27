الأهلي يُعلن عن راعٍ جديد في مؤتمر صحفي الأحد المقبل

أعلن النادي الأهلي عقد مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأحد المقبل؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الفترة المقبلة وبداية من الموسم المقبل.



ومن المقرر أن يتواجد في المؤتمر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رفقة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من لاعبي فريق الكرة والأنشطة الرياضية المختلفة.

كولر واللقاء الأخير في الدوري ..

على صعيد آخر أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة المصري التي أقيمت بالأمس في الدوري وانتهت بالتعادل السلبي لم تكن قوية أو صعبة على الفريقين.

وأضاف في تصريحاته عقب اللقاء خلال المؤتمر الصحفي: «كان هناك هدوء، والمنافس تحصل على بعض الفرص في الشوط الأول وفرصة في آخر الشوط الثاني، بينما سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، وتحصل على العديد من الفرص، خاصة في الشوط الثاني».

وواصل كولر تصريحاته: «سعيد بانتهاء الدوري، ولكن الموسم لم ينته، لدينا منافسة قوية في كأس مصر الأحد المقبل، لذلك علينا الحفاظ على قوتنا وعلى تركيزنا حتى النهاية، لأننا أمام منافسة في بطولة جديدة».

وعن تحديد عناصر من الشباب للانضمام إلى قائمة الموسم المقبل، قال كولر إنه صعب للغاية الحديث عن هذا الأمر الآن.

وأضاف: «لم نتفاجأ بمستوى عناصر الشباب والناشئين، لأن جميعهم يتبادلون التواجد في تدريبات الفريق الأول على مدار الموسم، وجميعهم عناصر مميزة لكن يحتاجون لبذل مجهود كبير لحجز مكان في الفريق الأول، وأنا أعرف كل عناصر الناشئين والشباب، وأعلم من الأقرب إذا بذل مجهودًا كبيرًا للانضمام للفريق الأول».

وعن مستوى التعامل مع المباريات، قال كولرأيضًا: «نحن نتعامل بجدية مع كل المباريات، لأننا نمثل ناديًا كبيرًا يشجعه مئات الملايين وينتظرون دائمًا الأفضل، لذا أنقل هذا الشعور للاعبين لأنني أحب أن أجد اللاعبين في كل لحظة يقدمون أفضل ما لديهم في كل مباراة، لإسعاد الجماهير وتقديم ما يستحقونه».