الحكومة تكشف سبب عدم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية والساحلية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إن انقطاع التيار الكهربائي يكون على الأحياء السكنية فقط، ولن يتم قطعه على المصالح الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين كالمستشفيات وما شابهها".

أوضح السبب وراء تجنب قطع الكهرباء عن المناطق الساحلية والسياحية، مؤكدًا أنها دخل إضافي قومي للوطن والدولة، ومصدر دخل رئيس للدولة، إذْ يأتي السياح للاستجمام ويدفعون بالعملة الصعبة، مشددًا على أن انقطاع الكهرباء عن المناطق السياحية سيؤدي إلى تجنيب السياح اختيار مصر كوجهة سياحية في المستقبل.

وأشار إلى أن العالم كله يشهد موجة حارة غير مسبوقة ويوجد انقطاعات للتيار الكهربائي في أمريكا وأوروبا وتوجد درجات حرارة قياسية في شرق آسيا، بالإضافة إلى اندلاع الحرائق في اليونان والجزائر، ما أدى لإعلان السلطات في تلك البلاد للطوارئ.

أكد أن الحكومة لجأت لتخفيف الأحمال من أجل وضع حل جذري للأزمة، متمنيًا أن تنتهي الأزمة مع نهاية شهر أغسطس المقبل، مردفًا: “لو استمرت الأزمة في بداية شهر سبتمبر سنستمر في إجراءاتنا”، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعلمين، اليوم الخميس، نقلتها قناة إكسترا نيوز.