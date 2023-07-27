أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية مصحوبة بخلاطة أسمنت، طريق بورسعيد الإسماعيلية الكيلو 14 السوق.



وتم الدفع ب 4 سيارات إسعاف، وإبلاغ الحماية المدنية ومركز ومدينة القنطرة غرب وإدارة شئون البيئة ومديرية الرى.

و تم ترك سيارة إسعاف تأمين مكان البلاغ لحين انتشال السيارة من الترعة بواسطة الحماية المدنية ومعاونة وحدات التنمية المحلية لمركز ومدينة الاسماعيلية ومتابعة من محافظ الإسماعيلية بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

فيما وضعت الإدارة العامة للمرور العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.