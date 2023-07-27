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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطة الحكومة للتعامل مع أزمة الكهرباء.. قرارات حاسمة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء، والاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهي لعب المباريات قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية.
 

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 قال رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، إنه فى يوم 17 يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، تم استهلاك 36 جيجا كهرباء فى يوم واحد، وتم استخدام كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت.

 أضاف أن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت  وصل لـ 144 لـ146 مليون متر مكعب فى 10 أيام.

 لفت رئيس الوزراء، إلى أن أمين عام الأمم المتحدة قال: "إننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الأصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا يوميًّا فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفًا أنه طبقًا للأرقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميًّا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.

 أشار رئيس الوزراء إلى أن شهر أغسطس سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة، موضحًّا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.

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