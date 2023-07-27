مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة بطريق "الزعفرانة - رأس غارب"

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الزعفرانة - رأس غارب"، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب، وإيداع الجثث بثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بالدفن.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الزعفرانة - رأس غارب على وتم دفع سيارات الاسعاف من أقرب نقطة اسعاف إلى الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 5 مواطنين وإصابة اثنين آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وتم حفظ الجثث بثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بالدفن.



فيما وضعت الإدارة العامة للمرور العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.