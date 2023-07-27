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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فريق سلاح السيف ينافس على المراكز من التاسع للسادس عشر ببطولة العالم بإيطاليا

منتخب مصر لسلاح السيف
منتخب مصر لسلاح السيف

ينافس منتخب مصر لسلاح السيف على المراكز من التاسع إلى السادس عشر في منافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري. 

 

ويلعب فريق سلاح السيف مباريات المراكز الترتيبية بعد الخسارة أمام منتخب الصين بنتيجة 45-39 بثمن نهائي منافسات الفرق، ليتأهل منتخب الصين لربع نهائي البطولة.

 

وكان منتخب مصر قد تأهل لثمن نهائي البطولة بعد الفوز في دور ال32 على نظيره البريطاني بنتيجة 45-32 .

 

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف:  زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز.

ويشرف على منتخب سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.

 

جدير بالذكر أن زياد السيسي لاعب منتخب سلاح السيف قد حقق برونزية تاريخية لمصر في منافسات الفردي بعد أن خسر في مباراة نصف النهائي من بطل جورجيا ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

 

وتعد ميدالية السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح.

 

ويرأس بعثة مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

 

ويحضر البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي.

 

محمد حمزة يكتسح بطل الدنمارك ويتأهل لربع نهائي بطولة العالم للسلاح

 

تأهل محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش لربع نهائي بطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

 

وتمكن حمزة من تحقيق الفوز على بطل الدنمارك  جون فينتربيرج بنتيجة 15-12 ليواجه إنزو ليفورت بطل فرنسا في دور الثمانية.

 

وكان حمزة قد نجح في تحقيق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على بطل بولندا ليسيك راجيسكي بنتيجة 15-5 في دور الـ64 الرئيسي قبل أن يفوز في دور الـ32 على لاعب منتخب كندا فان هاستر بنتيجة 15-6.

 

وفي المقابل، ودع عبدالرحمن طلبة (16 سنة) منافسات البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من بطل اليابان كيسوكي ماتسوياما بصعوبة بنتيجة 15-13 بعد مباراة ماراثونية.

 

واستطاع طلبة تحقيق إنجازا كبيرا بالإطاحة باللاعب الإيطالي أليسيو فوكوني المصنف الرابع عالميًا من دور الـ32 بالفوز عليه بنتيجة 15-8 ليحقق إنجازا كبيرا في أول مشاركاته ببطولة العالم للكبار.

 

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

 

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