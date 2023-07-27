صحة المنيا: تنفيذ 1231 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة، قامت بتنفيذ 1231 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي، و 15 لقاءً جماهيريًّا،وذلك استكمالًا للجهود التى تبذلها وزارة الصحة المصرية؛ لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،وفى إطار رفع الوعى الصحى والسعى إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين، على مدار شهر يونيو 2023، عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع.

لفت وكيل وزارة الصحة، إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية، لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وأوضح الدكتور ولاء الدين أحمد رجائى مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 1113 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، و 118 ندوة خارجية بمراكز الشباب والوحدات المحلية بالمدن بالإضافة الى عمل 15 لقاءً جماهيريًّا.

وأوضح أن عدد الحضور بالندوات، بلغ 17 ألفًا و917، منهم 5587 من الرجال، و 11032 من السيدات، و1289 من الأطفال، وأضاف، أن موضوعات الندوات تنوعت بين التوعية بالمبادرات الرئاسية، والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية، والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.