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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مشهد ساحر لغزلان تحتمي بين البشر من المطر (فيديو)

غزلان تحتمي من المطر
غزلان تحتمي من المطر

احتمت مجموعة غزلان من المطر فوق الرصيف، في مدينة نارا اليابانية، في مشهد لفت أنظار المارة ودفعهم للتوقف والتقاط الصور التذكارية معها.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو بشكل واسع، لأحد شوارع اليابان، وتظهر الغزلان وكأنها في حالة تأمل على الرصيف، وهي تحتمي من الأمطار الكثيفة فوق الرصيف، وسط إعجاب المارة.

 

المشهد لقى تداولًا كبيرًا على السوشيال ميديا، بسبب تآلف الغزلان مع المارة الذين تجمعوا حولها، وسط حالة من الهدوء والاسترخاء.

يذكر أن الغزال يتراوح ارتفاعه  بين 60 و 90 سم، ويبلغ وزنه ما بين 18 إلى 25 كيلو جرام، لذا فهو يعدوسريعًا، ويتميز بأرجله ورقبته الطويلة، ويكون الذنب قصير.

إناث الغزال أصغر من الذكور في الحجم، ويكون للذكر وللأنثى قرنان إلا أنّ قرنّي الأنثى أدقّ من قرنّي الذكر، يتمتّع الغزال بحاسة بصر قوية وكذلك بحاستّي سمع وشم قويتين، الغزال حيوان اجتماعي يعيش في قطعان، تساعد حاسة الشم الغزال في البحث عن الغذاء.

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