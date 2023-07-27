محمد حمزة يكتسح بطل الدنمارك ويتأهل لربع نهائي بطولة العالم للسلاح

تأهل محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش لربع نهائي بطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

تمكن حمزة من تحقيق الفوز على بطل الدنمارك جون فينتربيرج بنتيجة 15-12 ليواجه إنزو ليفورت بطل فرنسا في دور الثمانية.

نجح حمزة في تحقيق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على بطل بولندا ليسيك راجيسكي بنتيجة 15-5 في دور الـ64 الرئيسي قبل أن يفوز في دور الـ32 على لاعب منتخب كندا فان هاستر بنتيجة 15-6.

في المقابل، ودَّع عبدالرحمن طلبة (16 سنة) منافسات البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من بطل اليابان كيسوكي ماتسوياما بصعوبة بنتيجة 15-13 بعد مباراة ماراثونية.

استطاع طلبة تحقيق إنجاز كبير بالإطاحة باللاعب الإيطالي أليسيو فوكوني المصنف الرابع عالميًا من دور الـ32 بالفوز عليه بنتيجة 15-8 ليحقق إنجازًا كبيرًا في أول مشاركاته لبطولة العالم للكبار.

تضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبوالقاسم ومحمد حمزة وعبدالرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

فريق سلاح السيف رجال يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم للمبارزة:

استطاع منتخب مصر لسلاح السيف التأهل للدور ثمن النهائي في منافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

استطاع الفريق المصري التأهل بعد الفوز في دور الـ32 على منتخب بريطانيا بنتيجة 45-32 ليتأهل للدور ثمن النهائي.

من المنتظر أن يواجه منتخبنا نظيره الصيني في دور الـ16.

تضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز.

يقود فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.

خلال منافسات البطولة استطاع زياد السيسي لاعب منتخب سلاح السيف تحقيق برونزية تاريخية لمصر في منافسات الفردي بعد أن خسر في مباراة نصف النهائي من بطل جورجيا ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

تعد ميدالية السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح.

يترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب، ومحمد الجمال أخصائي الأحمال، ومحمد الششتاوي طبيب الفريق، وإسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

يحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.