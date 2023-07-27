البطولة العربية .. شوط أول سلبي بين السد القطري والوداد المغربي

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مواجهة السد القطري أمام الوداد المغربي بالتعادل السلبي، خلال المواجهة الجارية بينهما الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مرحلة دور المجموعات من البطولة العربية.





من المقرر إقامة 4 لقاءات اليوم الخميس لحساب البطولة على النحو الآتي: السد القطري أمام الوداد المغربي، الصفاقسي التونسي أمام الشرطة العراقي، الأهلي الليبي أمام الهلال السعودي والترجي التونسي أمام الاتحاد السعودي.

الزمالك في البطولة العربية:

أقيم مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية لكرة القدم.

تم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

تقرر أن يرتدي فريق الاتحاد المنستيري زيه باللون الأزرق" القميص الأزرق والشورت الأزرق"، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود.

تواجد خلال الاجتماع اليوم ممثلًا عن نادي الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات بالإضافة إلى ممثلي نادي الاتحاد المنستيري، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

وتضم قائمة الزمالك في منافسات البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد عبدالرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

يستهل الزمالك مشواره في منافسات البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة غدًا الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.