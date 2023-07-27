السيطرة على حريق هائل شب في محل أدوات كهربائية بفيصل

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب بمحلات أدوات كهربائية داخل عقار بمنطقة فيصل، دون وقوع إصابات.

غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل محلات أدوات كهربائية داخل عقار بمنطقة فيصل بشارع مصطفي المصري من شارع الملك فيصل.

انطلقت وعلي الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادص، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بطابقين وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وجاري محاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.