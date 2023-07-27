محافظ أسيوط: إجراء عمليات جراحية مجانية بمستشفيات منفلوط والقوصية وديروط

ضمن حملة 100 يوم صحة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إجراء عمليات جراحية للمرضى مجاناً كل يوم جمعة من كل أسبوع بمستشفيات منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات "الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد" وذلك ضمن حملة "100 يوم صحة" والتي تستمر فى تقديم خدماتها بالمجان للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لنهو قوائم الانتظار في عمليات قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام وتم تشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" يوم الجمعة لنهو قوائم الانتظار، تحت إشراف ومشاركة الدكتور أمجد يونس مدير المستشفى ونوابه والدكتور علي جابر والدكتور أيمن حسن والدكتور الحسيني محمد والدكتور حسين محمود وكل طاقم التمريض والإداريين موجهًا لهم الشكر على مجهوداتهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية لنهو قوائم الانتظار بالمستشفيات مشيدًا بفعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تستهدف إجراء العمليات الجراحية بالمجان للمرضى بمستشفيات "منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي"، وذلك كل يوم جمعة من كل أسبوع في تخصصات "الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد"

وأكد المحافظ، على متابعته المستمرة لفعاليات حملة "100 يوم صحة" التي انطلقت يوم 25 يونيو وتستمر حتى أول أكتوبر من خلال تفقده لبعض الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي موجهًا الشكر لوكيل وزارة الصحة والفريق الطبي المشرف على الحملة بالمحافظة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة موجهًا رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلا عليهم.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم بدءًا من غدا الجمعة إجراء عمليات جراحية مجانية للمواطنين ضمن حملة 100 يوم صحة بمستشفيات مننفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط مؤكدا ان فعاليات الحملة مستمرة بكافة القرى والمراكز من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعي والتوعية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة واجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الانجابية.