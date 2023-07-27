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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

المركزي الأوروبي يتوقع زيادة معدلات التضخم لـ2%

كريستين لاجارد
كريستين لاجارد

عقبت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي على قرار رفع سعر الفائدة، وقالت، إن هناك طريق شاق لزيادة  معدلات التضخم إلي 2%.

وتوقعت لاجارد في تصريحات لها اليوم الخميس، استمرار ارتفاع التضخم لفترة طويلة جدا، وتباطئ النمو في حال ضعف الاقتصاد العالمي”.

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نسبة التضخم

وأوضحت لاجارد، أن “نسبة التضخم تبقى مرتفعة لا سيما مع النزيف في أسعار الطاقة”.

ولفتت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن “انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب قد يرفع أسعار الغذاء”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 3.75% ، بما يتماشى مع التوقعات.

ويعتبر رفع البنك المركزي الأوروبي الرفع الـ 9 على التوالي حتى وصل مستوى رفع أسعار الفائدة في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر عام 2008 عند 4.25%.

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