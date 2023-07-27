الزمالك بزيه الرسمي أمام الاتحاد المنستيري بأولى مبارياته في البطولة العربية

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية لكرة القدم.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق الاتحاد المنستيري زيه باللون الأزرق" القميص الأزرق والشورت الأزرق"، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالإضافة إلى ممثلي نادي الاتحاد المنستيري وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

أوسوريو: مواجهة المنستيري صعبة.. والزمالك يسعى للفوز باللقب العربي

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي المقررة إقامتها غدا الجمعة في البطولة العربية ستكون صعبة.

وقال المدير الفني للزمالك :" المنافس فريق يبنى نفسه وتعاقد مع مدرب جديد وضموا صفقات جديدة، لكن الزمالك يشهد تحسنا في الفترة الأخيرة، واللاعبون يعيشون حاله جيدة".

وتابع أوسوريو قائلا:" هناك مسئولية كبيرة على فريق الزمالك لأننا نمثل الكرة المصرية ونسعى لأن نكون عند قدر المسؤولية ونظهر بصورة جيدة".

وفيما يخص الصفقات الجديدة قال المدير الفني :"الأولوية لضم مساك يلعب بقدمه اليسرى، وقمت بتوظيف محمد عبد الغنى في هذا المركز حاليا وقدم مستويات جيدة".

وتابع أوسوريو :" نجحت في توظيف بعض اللاعبين بصورة أفضل أمثال عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، وهناك لاعبون لديهم القدرة على صناعة الفارق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وعمر جابر".

وقال المدير الفني :" المواجهة عبارة عن لقاء كرة قدم تكون 11 لاعبا أمام 11 لاعبا وسنخوض مباراة النصر السعودي أيضا بنفس طريقتنا ولن نغيرها، و كل مباراة نخطط لها على حدة ولن نغير طريقة اللعب".

وفيما يخص الدفع بحمزة المثلوثي في مركز المساك قال :" حمزة لاعب مميز في الكرات العالية وسريع وأجاد في مركز المساك، وغاب المباراة الأخيرة في الدوري نظرا لمرض نجله وسفره إلى تونس ".

وأضاف أوسوريو أن سيف الجزيري مهاجم جيد وسجل أهدافا مؤثرة وقادر على صنع الفارق في لقاء الاتحاد المنستيري غدا.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا :" فزت في 9 مباريات مع الزمالك، وتعادلنا في مباراتين، وخسرنا مباراة واحدة ، في ظل الظروف التي يمر بها النادي ونتطلع للمنافسة على لقب البطولة العربية".