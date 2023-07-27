مدرب رفع الأثقال البارالمبي: هدفنا تحقيق المزيد من الميداليات في بطولة العالم بدبي

كشف عبد المنعم صلاح المدير الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، عن أسباب أزمة استبعاد لاعبي المنتخب المصري من بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 30 أغسطس المقبل، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

قال عبد المنعم صلاح في تصريحات لبرنامج «كاونتر أتاك» مع محمد يوسف عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: "كان لدينا بطولة إفريقيا في شهر أكتوبر الماضي، وكنا نرغب في المشاركة بأكبر عدد من اللاعبين للحصول على المركز الأول لأن البطولة كانت على أرض مصر، وبعد البطولة أعلنا رسميًا أن الحاصل على المراكز من الأول حتى السادس هو من سيشارك في بطولة العالم، لأن من يتأهل إلى الأولمبياد المراكز الثمانية الأولى في كل ميزان على مستوى العالم".

وأضاف: "أجرينا اختبارات في فبراير الماضي، وكان هناك لاعبين في المنتخب وتم استبعادهم، ثم قمنا أجرينا اختبار للاعبين في بطولة الجمهورية ولكن لم يحقق أحد الرقم المطلوب، وأجرينا العديد من التجارب، وإعطاء أكثر من فرصة للاعبين لتحقيق الأرقام المطلوبة".

وتابع عبد المنعم صلاح: "هدفنا العودة مرة أخرى لتحقيق الميداليات والنتائج الجيدة، حيث نقوم بانتقاء اللاعبين جيدًا ويكون هناك جدية في الاختيار، وزيادة المنافسة بينهم من أجل بطولات العالم والأولمبياد، هناك عدد معين يشارك به كل منتخب ونحن لسنا ضد أحد بل نرغب في الوقوف بجانب الجميع ولكن هناك قانون يحكمنا".

وواصل: "قامت الدولة بالمساواة بين الأصحاء والمعاقين في كل شئ، وتقدم كافة الدعم والمساندة للاعبين، كما أن اللجنة البارالمبية تقدم الدعم للمنتخبات، ولكن الأندية في مصر لديها مشكلة ولا يوجد لديها إمكانيات، بالرغم من أن القاعدة الحقيقية للرياضات البارالمبية هي الأندية، لذلك نرغب أن تهتم الوزارة بأندية المعاقين".

واختتم المدير الفني لرفع الأثقال: "يوجد في مصر أكثر من 100 نادي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويشاركون في بطولات الجمهورية، ولكن ليس لديهم إمكانيات، رياضات ذوي الهمم حقيقية وليست ترفيهية".