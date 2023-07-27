رئيسة البرازيل السابقة: بنك بريكس الجديد يركز على تنمية البنية التحتية بالدول النامية(شاهد)

أكدت رئيسة البرازيل السابقة ورئيس بنك بريكس الجديد، ديلما روسيف أن العالم يواجه الكثير من التحديات و الأزمات.

وتابعت "روسيف" خلال كلمتها في القمة الروسية الإفريقية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه تم بذل جهود كبيرة لمواجهة كورونا و أزمات المناخ.

وأكدت أن إستخدام العقوبات للأهداف السياسية ، ومحاولات توسيع الفضاء القانوني لبعض الدول، إلى الخارج يدهور المسائل العالقة، مستطردة أن بنك التنمية الجديد بريكس، لا يوافق أن نكون منصة استهلاك لمنتجات الشركات الكبرى في مجال المعلومات الرقمية".

وواصلت روسيف أن المهمة الأولوىة لبنك التنمية الجديد هو تنمية البنية التحتية في الدول النامية.وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي اليوم الخميس 27 يوليو الجاري بمدينة سانت بطرسبورج الروسية حيث عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية.

وأضافت أن القمة الروسية الأفريقية تعد منصة جديدة ستمكننا من إنشاء عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدالة، واليوم يواجه العالم الكثير من التحديات والأزمات، وعلى ضوء تلك الظروف الغير مستقرة فنحن قطعنا أشواطا فيما يخص جائحة كورونا، والتي اجتاحت الدول النامية.

وأكملت روسيف أن عددا من الدول الأفريقية تواجه أزمات الدين، وأزمات أخرى تخص المناخ، لذا فإن الاقتصاديات في الدول النامية باتت لاعبة فعاله، قائلة:"البلدان المشاركين في البريكس تمثل 40% من سكان بلدان العالم، وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعود إلى دول البريكس".

السيسي يشارك في فعاليان القمة الروسية الإفريقية

ويشارك فى فعاليات القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وصل الرئيس السيسي أمس إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

كما شهدت الزيارة أيضًا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.