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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فرنسا تسمح بالسباحة في نهر السين بعد 100 عام من الحظر

نهر السين
نهر السين

 سمحت فرنسا، مجددًا بالسباحة في نهر السين، وذلك مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية، إذ تدخل باريس المرحلة الأخيرة في تنظيف نهر السين ليشهد قريبا عودة السباحين والغواصين إليه. 

وكانت السباحة في نهر السين، الذي يشق العاصمة الفرنسية باريس، قد حظرت لمدة قرن (100 عام من الحظر) بسبب قذارة المياه. 

 

ومن المقرر عودة السباحة في نهر السين، باعتبارها أحد الموروثات الأساسية للألعاب ، بفضل تجديد النهر الذي يبلغ قيمته 1.4 مليار يورو. 

السباحة في نهر السين

وكانت قد شهدت باريس تدهورًا شديدا في جودة نهر السين، بسبب مياه الصرف الصحي في المنبع ، ومتطلبات الصرف الصحي للسكان. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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