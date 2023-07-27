خطه مرور شاملة على عيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية بسوهاج

نفذت مديرية الصحة بسوهاج، خطة مرور مكثفة وشاملة على جميع عيادات الأسنان بجميع المستشفيات والوحدات الصحيه بمراكز المحافظة المختلفة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والأستاذ الدكتور وليد حسن مدير الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزاره الصحة، وتحت اشراف الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور باهر نعيم مدير عام إدارة طب الاسنان، وضمن خطة الاداره المركزيه لطب الاسنان بوزاره الصحة للمرور والمتابعة ورصد السلبيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها وكذلك متابعة مدي انضباط وتواجد الأطقم الطبية بالعيادات، والتأكد من تقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين المترددين عليها، والوقوف علي مدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومدي الإلتزام وتطبيق معايير مكافحة العدوي .

وفي سياق متصل تشارك السيارات المتنقلة لعيادات الأسنان بالحملة القومية 100 يوم صحة وتنتشر مع فرق المبادرة بالميادين و القري والنجوع لتقديم خدمات طب الأسنان للمواطنين بالمجان