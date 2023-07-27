الأرض تحترق وعلماء يحذرون من حرارة قلب البحار

بسبب كمية ثاني أكسيد الكربون والغازات في الجو، اضطربت أنظمة المناخ على الأرض، ووقعت الكثير من الكوارث الطبيعية، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات، ومؤخرا اكتشف العلماء ارتفاع شديد في قلب المحيطات.

ذكرت صحيفة الغارديان في تقرير لها، أن عدد من العلماء توقعوا في الماضي ما يحدث اليوم من تغيرات في المناخ وأسفر عنه اضطراب في الطبيعة، وحرائق مدمرة، كما حذروا من كوارث طبيعية غير متوقعة بسبب الارتفاع الشديد للحرارة في عرض البحار الذي يمثل خطر على الإنسان والكائنات البحرية.

وأوضح التقرير أن ذوبان الجليد يؤدي إلى ارتفاع مستويات مياه البحار، ويخفض مستويات الأكسجين مما يؤدي إلى نفوق الأسماك، وبسبب الضغط الذي يسببه ارتفاع درجة حرارة الأرض على الطبيعة، وصلت قدرة الأرض إلى أقصى حدودها.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد اليوم الخميس ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة، وارتفاعا في نسب الرطوبة، وتكون درجات الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 43 درجة مئوية، وشمال الصعيد 44 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه اعتبارا من بعد غد السبت ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

وحذر الأطباء من تأثيرات ارتفاع درجة حرارة الجو على الصحة العامة للمواطنين، والتي قد تؤدي إلى الوفاة والإصابة بسرطان الجلد والحساسية والإجهاد الحراري.