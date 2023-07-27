فريق سلاح السيف يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم للمبارزة

استطاع منتخب مصر لسلاح السيف التأهل للدور ثمن النهائي في منافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

واستطاع الفريق المصري التأهل بعد الفوز في دور ال32 على منتخب بريطانيا بنتيجة 45-32 ليتأهل للدور ثمن النهائي .

ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا نظيره الصيني في دور ال 16.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز.

ويقود فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.

وخلال منافسات البطولة استطاع زياد السيسي لاعب منتخب سلاح السيف تحقيق برونزية تاريخية لمصر في منافسات الفردي بعد أن خسر في مباراة نصف النهائي من بطل جورجيا ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

وتعد ميدالية السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح.

ويرأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويتواجد في منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

محمد حمزة يكتسح بطل كندا ويتأهل لثمن نهائي بطولة العالم للسلاح

وكان محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، قد نجح في التأهل لثمن نهائي بطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتمكن حمزة من تحقيق الفوز على لاعب منتخب كندا فان هاستر في دور الـ32 بنتيجة 15-6 ليواصل مشواره بالبطولة ويتأهل لدور الـ16.

ومن المنتظر أن يواجه حمزة الفائز من مباراة لاعب الدنمارك جون فينتربيرج ولاعب إيطاليا دانييل جاروزو في ثمن النهائي.

وكان قد نجح حمزة في تحقيق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على بطل بولندا ليسيك راجيسكي بنتيجة 15-5 في دور الـ64 الرئيسي.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.