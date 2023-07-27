لحظة سقوط طائرة سعودية f 15 (شاهد)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط أحد طائرات القوات الجوية الملكية، مساء أمس الأربعاء، من نوع (ف-15 اس ايه).

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الطائرة " f 15 "

ويظهر في الفيديو لحظة محاولة قائد الطائرة عدم السقوط لكن القدر كان له كلمة.

سقوط طائرة مقاتلة سعودية بمحافظة خميس مشيط ووفاة طاقمها

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، أن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه)، سقطت أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأشار متحدث وزارة الدفاع السعودية، إلى استشهاد طاقم الطائرة، وأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

وكانت المملكة العربية السعودية حصلت على الطائرة الأمريكية عام 2017، حفل سيتم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، في كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وحفل تخريج الدفعة 91 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

وانضمت الطائرة F.15- SA إلى أسطول القوات الملكية الجوية السعودية، وفقًا للصفقة التي تم عقدها مع أمريكا في 2012، ونصت حسب وسائل إعلام سعودية، على شراء 84 مقاتلة من نوع F.15- SA، والتي تعد من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة جدًا في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمهما بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.

وفيما يتعلق بالشأن السعودي، أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية 12 ألفا و29 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، ضد مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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