محمد حمزة يكتسح بطل كندا ويتأهل لثمن نهائي بطولة العالم للسلاح

نجح محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، في التأهل لثمن نهائي بطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتمكن حمزة من تحقيق الفوز على لاعب منتخب كندا فان هاستر في دور الـ32 بنتيجة 15-6 ليواصل مشواره بالبطولة ويتأهل لدور الـ16.

ومن المنتظر أن يواجه حمزة الفائز من مباراة لاعب الدنمارك جون فينتربيرج ولاعب إيطاليا دانييل جاروزو في ثمن النهائي.

وكان قد نجح حمزة في تحقيق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على بطل بولندا ليسيك راجيسكي بنتيجة 15-5 في دور الـ64 الرئيسي.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.